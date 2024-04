Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen sind am frühen Sonntagmorgen (14.04.2024) in der Lange Straße zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Die beiden Männer gerieten gegen 05.10 Uhr vor einem Club an der Lange Straße mit einer anderen Personengruppe in Streit, der sich zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Als Polizeibeamte auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, flüchteten die Personen. Im Rahmen der Fahndung kontrollieren die Polizeibeamten zwei Männer im Alter von 27 und 19 Jahren. Ob sie an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Einer der Täter soll eine hagere Statur haben. Er war bekleidet mit einem weißen, blutverschmierten T-Shirt und in Begleitung von drei weiteren Männern. Einer davon war etwa 180 Zentimeter groß, zirka 20 Jahre alt und trug einen blau-weißen Pullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

