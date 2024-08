POL-PDWIL: Unbekannte beschädigen Baum und Maisfeld

Zell/Mosel (ots) - Am 02.08.24 kam es gegen 18:00 Uhr in der Gartenstraße in Zell (Mosel) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 5-jährigen Kind, nachdem dieses auf die Fahrbahn lief und stürzte. Glücklicherweise wurde der PKW mit Schrittgeschwindigkeit durch die Straße geführt, sodass sich das Kind nur leicht verletzte und eine Behandlung im Krankenhaus nicht erforderlich war. Rückfragen bitte an: ...

