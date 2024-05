POL-PDLD: Neuburg am Rhein - Unfall unter Alkohol

Maximiliansau (ots) - In der Nacht vom 04.05.2024 auf den 05.05.2024 brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in Maximiliansau ein. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls in das Feuerwehrhaus in Maximiliansau eingebrochen. Die unbekannten Täter mussten beide Örtlichkeiten ohne Beute verlassen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 ...

