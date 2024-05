Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kind auf Schulweg gebissen

Bellheim (ots)

Am Donnerstag, den 02.05.2024, gegen 07:00 Uhr wurde ein 10-jähriger Junge aus Bellheim auf dem Weg zur Schule durch einen Hund beim Fahrradfahren gebissen und dadurch leicht verletzt. Es wären 2 Hunde gewesen, welche durch eine Frau geführt worden wären. Bei den Hunden hätte es sich um einen großen schwarzen Hund mit weißem Bauch und weißem Streifen auf der Nase sowie um einen kleinen bräunlichen/beigen Hund gehandelt.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

