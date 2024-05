Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Lingenfeld (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hatte der geschädigte Lingenfelder sein Fahrzeug ordnungsgemäß in einer Parkbucht in Höhe der Neustadter Straße 131 in Fahrtrichtung Kautzengasse am Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren die vordere linke Stoßstange des geparkten Fahrzeuges. Es entstand Sachschaden von circa 1200,- EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail (pigermersheim@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell