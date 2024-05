Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - zwei Einbrüche

Maximiliansau (ots)

In der Nacht vom 04.05.2024 auf den 05.05.2024 brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in Maximiliansau ein. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls in das Feuerwehrhaus in Maximiliansau eingebrochen. Die unbekannten Täter mussten beide Örtlichkeiten ohne Beute verlassen.

