Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl/ Motorradfahrer droht Fahrverbot

Coesfeld (ots)

In Rosendahl hat die Polizei am Sonntag (14.04.24) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. An der L580 in Rockel und der L555 in Höpingen stellten die Einsatzkräfte insgesamt 114 Verstöße fest. Darunter finden sich 19 Motorradfahrer. Auf zwei Rädern war auch der Tagesschnellste unterwegs. Er wurde mit 118 Stundenkilometern bei erlaubten 70 Km/h geblitzt. Dem Fahrer drohen ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein Bußgeld von 320 Euro.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell