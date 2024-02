POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Tankbetrug

Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (22. Februar) konnte ein Mann um 5.35 Uhr von zwei Frauen dabei beobachtet werden, wie er auf einem Parkplatz an der Straße An der Vogelrute in Euskirchen an zwei Fahrzeugen die Scheiben einwarf und die Innenräume durchwühlte. Der Unbekannte flüchtete noch vor Eintreffen der Polizeibeamten. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 ...

mehr