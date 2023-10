LPI-GTH: Verkehrsunfall beim Überholen

Eisenach (ots) - Heute Mittag wurde eine 33-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie befuhr die Müllerstraße und wollte geradeaus in die Schillerstraße einfahren. Eine 23 Jahre alte BMW-Fahrerin stand in der Uferstraße und war im Begriff, ihre Fahrt an zutreten. Sie übersah offenbar die Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Die 33-jährige Radfahrerin kam in ein Krankenhaus, sie trug keinen Helm. Für die Zeit der ...

