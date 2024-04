Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Marktstraße, Merode

Randalierer in Dülmen und Dülmen Merfeld

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Freitag (12.04.2024) auf Samstag (13.04.2024) randalierte eine Gruppe unbekannter Jugendlicher, gegen 00.35 Uhr, auf der Marktstraße vor dem Löwendenkmal. Dort rissen sie Pflanzen aus einem Blumenkübelaus und warfen diese auf den Boden. Ein Zeuge meldeten dies der Polizei, konnte aber von den Beamten vor Ort nicht mehr angetroffen und befragt werden. Laut seinen Angaben waren es fünf Jugendliche.

Einige Stunde später, gegen 03.15 Uhr, meldete ein Zeuge fünf Jugendliche, die in Dülmen, Merfeld an einer Bushaltestelle ein Haltestellenschild beschädigen. In diesem Fall sprach der Zeuge die Täter an und diese entfernten sich fußläufig.

Die Jugendlichen konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Ob es sich bei der Gruppe um dieselben Jugendlichen handelt, kann zur Zeit nicht gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

