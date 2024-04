Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525

Trunkenheitsfahrt endet nach Alleinunfall auf dem Grünstreifen

Coesfeld (ots)

Eine 62-jährige Autofahrerin aus Nottuln befuhr am 13.04.2024, gegen 13.00 Uhr die B525 in Coesfeld aus Darup kommend in Fahrtrichtung Coesfeld. Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie die Autofahrerin immer wieder in den Gegenverkehr fuhr und dann schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei vier Leitpfosten überfuhr. Anschließend fuhr sie mit ihrem Auto rechtsseitig gegen eine Leitplanke, sodass sich der Pkw nach links auftürmte und beinahe zu Fall kam. Sie setzte ihre Fahrt ungehindert an der Leitplanke entlang fort. Am Ende fuhr die Unfallverursacherin rechts auf einem Grünstreifen und kam zum Stillstand. Ein medizinischer Notfall konnte durch die Rettungskräfte vor Ort ausgeschlossen werden.

Ferner konnte bei der Unfallaufnahme erheblicher Alkoholgeruch, sowie im Fußraum der Beifahrerseite eine fast entleerte Wodkaflasche, bei der Unfallverursacherin festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Nottulnerin wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell