Coesfeld (ots) - Bislang mindestens drei unbekannte Täter brachen am 12.04.2024 gegen 21:45 Uhr in ein Firmengebäude in der Rudolf-Diesel-Straße in Olfen ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das Büro. Dort wurden mehrere Behältnisse geöffnet. Bei der Tatausführung wurden die Täter durch Angestellte gestört und verließen fluchtartig die ...

