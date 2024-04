POL-COE: Lüdinghausen, B58/Straßensperre aufgehoben - Zwei Personen verletzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Brink die Fensterscheibe eines schwarzen VW Touareg eingeschlagen. Das Auto stand an einem Haus unweit der B474. Passiert ist das zwischen 20.15 Uhr am Mittwoch (10.0424) und 7 Uhr am Donnerstag (11.04.24). Die Täter entwendeten eine Handtasche samt Portemonnaie. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen ...

mehr