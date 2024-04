Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Brink/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Brink die Fensterscheibe eines schwarzen VW Touareg eingeschlagen. Das Auto stand an einem Haus unweit der B474. Passiert ist das zwischen 20.15 Uhr am Mittwoch (10.0424) und 7 Uhr am Donnerstag (11.04.24). Die Täter entwendeten eine Handtasche samt Portemonnaie. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

