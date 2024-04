Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Kabelschrott gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben von einem Firmengelände an der Borkener Straße Kabelschrott gestohlen. Passiert ist das zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch (10.04.24) und 5.15 Uhr am Donnerstag (11.04.24). Wie die Täter auf das Gelände gelangten, ist derzeit nicht klar. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell