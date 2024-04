Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Coesfelder Straße/ Auto gestohlen und weißer Nissan Leaf beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Coesfelder Straße in Holtwick einen weißen Nissan Leaf beschädigt. Passiert ist das zwischen 18 Uhr am Mittwoch (10.04.24) und 10.30 Uhr am Donnerstag (11.04.24). Das abgemeldete Auto stand auf dem Gelände eines Autohauses. Ob der Schaden mit dem Diebstahl eines nebenstehenden Autos zusammenhängt, klärt die Polizei. Dieses entwendeten Unbekannte zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch (10.04.24) und 10.30 Uhr am Donnerstag (11.04.24) vom Gelände des Autohauses. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen konnten, ist derzeit nicht bekannt. Aufgefunden wurde es später in Stadtlohn und anschließend sichergestellt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

