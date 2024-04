Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Rudolf-Diesel-Straße, Einbruch in Firmengebäude

Coesfeld (ots)

Bislang mindestens drei unbekannte Täter brachen am 12.04.2024 gegen 21:45 Uhr in ein Firmengebäude in der Rudolf-Diesel-Straße in Olfen ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das Büro. Dort wurden mehrere Behältnisse geöffnet. Bei der Tatausführung wurden die Täter durch Angestellte gestört und verließen fluchtartig die Örtlichkeit. Eine intensive Suche nach den Tätern unter Hinzuziehung eines Hubschraubers verlief negativ. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Bislang bekannte Personenbeschreibung:

- alle männlich - ca. 1,70 m - südländisches Erscheinungsbild - dunkle Jeans - mind. eine Person bekleidet mit einer beigefarbenen Jacke

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

