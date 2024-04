Coesfeld (ots) - Eine 62-jährige Autofahrerin aus Nottuln befuhr am 13.04.2024, gegen 13.00 Uhr die B525 in Coesfeld aus Darup kommend in Fahrtrichtung Coesfeld. Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie die Autofahrerin immer wieder in den Gegenverkehr fuhr und dann schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei vier Leitpfosten überfuhr. Anschließend fuhr ...

mehr