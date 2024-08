POL-MI: Drei Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Am Freitagmittag wurde eine Seniorin das Opfer von Trickdieben. Dazu klingelten zwei männliche Personen gegen 13.45 Uhr an der Haustür der Frau in der Detmolder Straße und stellten sich als angebliche Wasserwerker vor. Wegen einer Baustelle müsse man das Wasser in deren Haushalt abstellen. Daraufhin ließ die Frau einen der Fremden in ihre Wohnräume. Später bemerkte sie, dass man ihr ...

