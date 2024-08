Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falsche Wasserwerker schädigen Seniorin

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Am Freitagmittag wurde eine Seniorin das Opfer von Trickdieben.

Dazu klingelten zwei männliche Personen gegen 13.45 Uhr an der Haustür der Frau in der Detmolder Straße und stellten sich als angebliche Wasserwerker vor. Wegen einer Baustelle müsse man das Wasser in deren Haushalt abstellen. Daraufhin ließ die Frau einen der Fremden in ihre Wohnräume. Später bemerkte sie, dass man ihr Geld, Schmuck und Uhren gestohlen hatte.

Die Unbekannten konnten von der Frau wie folgt beschrieben werden. Täter 1: 20-30 Jahre alt, dunkle Weste, schwarz-weiß kariertes Hemd, dunkle Haare, dunkle Schirmmütze. Täter 2: dunkle Haare, dunkle Jacke. Zudem, so die Ermittlungen, könnte das Duo nach der Tat in einen silbernen Pkw eines glatzköpfigen Fahrers gestiegen sein.

Wem rund um die Detmolder Straße Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen sind, die der Beschreibung entsprechen, der meldet sich bitte bei der Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Die Polizei bittet nach wie vor um Achtsamkeit beim Umgang mit Fremden. So empfehlen die Beamten, Unbekannten niemals Zutritt in die eigenen Wohnräume zu gewähren oder diese gar unbeobachtet zu lassen. Händigen Sie Fremden niemals Geld oder Wertgegenstände aus, seien Sie ruhig abweisend und wählen Sie im Zweifel immer den Polizeinotruf 110, so der Appell der Beamten.

