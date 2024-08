Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, sucht die hiesige Kreispolizeibehörde derzeit nach Zeugen.

So wurden die Beamten wegen eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung eines Linienbusses am Samstag gegen 19.10 Uhr an die Ecke Bäckereistraße / Pfarrer-Krekeler-Straße / Dr.-Klevinghaus-Straße gerufen.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Bus bei seiner Fahrt auf der Pfarrer-Krekeler-Straße zur Volmerdingsener Straße gegen ein über der Fahrbahn gespanntes Stahlseil gefahren war. Dieses, so die Ermittlungen, war in der Vergangenheit zeitweise zwischen zwei Bäumen gespannt und zum Aufhängen von Transparenten genutzt worden. Zuletzt hing das Seil offenbar an einem der Bäume herunter und wurde von Unbekannten missbräuchlich in etwa zwei Metern Höhe über die Straße hinweg gespannt und an einem Straßenschild befestigt.

Der Fahrer des mit einem Fahrgast besetzten Busses erkannte das Seil zwar noch und bremste ab, konnte allerdings eine Kollision in Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs nicht mehr verhindern. Das Seil riss ab und beschädigte das Fahrzeug. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen. Hinweise zu den Tätern werden unter Telefon (0571) 88660 vom Verkehrskommissariat entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell