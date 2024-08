Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tempokontrollen der Polizei zum Schulbeginn

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(AB) Zum Schulstart nach den Sommerferien hat die Polizei am Mittwoch und Donnerstag kreisweit Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden rund 2.100 Fahrzeuge überprüft. In 331 Fällen stellten die Ordnungshüter Geschwindigkeitsverstöße fest. Zudem ahndeten die Einsatzkräfte unter anderem auch Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie falsches Verhalten von Radfahrern. Insgesamt erhoben die Polizisten 290 Verwarnungsgelder und fertigen 59 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Den Spitzenwert erreichte ein Elektromotorrad-Fahrer (45) am Mittwoch im Bereich der Grundschule Eidinghausen. Gegen 8.20 Uhr befuhr der Fahrzeugführer mit seinem Gefährt die Kirchbreite in der 30er-Zone mit Tempo 62. Auf den Mann wird nun ein Bußgeld von 260 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg zukommen.

Am selben Morgen zeigte das Display der Mess-Beamten auch in Espelkamp in der Nähe der Grundschule an der Isenstedter Straße mit 53 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern einen deutlich zu hohen Wert an. Eine 46-jährige VW-Fahrerin aus Minden, die gegen 15.45 Uhr dort unterwegs war, muss nun mit einer Owi-Anzeige, einem Bußgeld von 115 Euro sowie einem Punkt rechnen.

In Porta Westfalica kontrollierten die Gesetzeshüter am Donnerstagvormittag die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Grundschule von Hausberge. Dort stoppten sie einen Ford-Fahrer (39) aus Minden, der als trauriger Spitzenreiter die Geschwindigkeit mit 48 Stundenkilometern überschritt. Der Mann wird sich neben einem Bußgeld von 400 Euro mit einem Fahrverbot und Punkten auseinandersetzen müssen.

Die Einsatzkräfte hatten ihre Blicke aber nicht nur auf Temposünder ausgerichtet. So hielten die Beamten auch vier Autofahrer an, die mit ihren Fahrzeugen falsch abgebogen sind. Ein Pedelec-Fahrer hat die falsche Seite des Radweges benutzt, was ihn 20 Euro kostete. Einen Autofahrer hielten die Beamten des Verkehrsdienstes an, weil er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Für diesen Verstoß sind 30 Euro fällig.

