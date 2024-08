Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahndungsreiches Wochenende

Berggießhübel (ots)

Das zurückliegende Wochenende hatte es für die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel an den Grenzübergängen Breitenau und Hellendorf wieder in sich. So wurden insgesamt 15 Haftbefehle vollstreckt und dabei 6439,- Euro eingenommen, welche im Anschluss den jeweiligen Justizkassen zugeführt werden. 11 Personen konnten nach Zahlung ihrer Geldstrafen ihre Reise fortsetzen, alle anderen wurden in die JVA Dresden eingeliefert. Unter den eingelieferten Personen befand sich ein 36- jähriger rumänischer Staatsangehöriger, welcher durch die Staatsanwaltschaft Verden zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen oder einer Geldstrafe in Höhe von 4.519,50 Euro wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, verurteilt wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell