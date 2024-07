Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Knappes Dutzend Haftbefehle vollstreckt

Berggießhübel (ots)

Genau 9.012,61 Euro waren es. Das ist die Summe, die die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am zurückliegenden Wochenende an Geldstrafen für verschiedene Justizkassen eingenommen hat. Die eingesetzten Beamten an den Grenzübergängen Breitenau und Hellendorf vollstreckten 11 Haftbefehle wegen den unterschiedlichsten Delikten. Darunter waren Diebstahl, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Von den 11 Haftbefehlen, konnten acht Personen ihre Haftstrafe durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden. Die übrigen drei Personen befinden sich jetzt in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

