POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung zwischen zwei Männern endet mit Anzeigen unter anderem wegen gegenseitiger Körperverletzung

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Eine gegenseitige Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 34 Jahren in den frühen Morgenstunden des Samstags in der Brucktorstraße endet für beide Kontrahenten mit einer Strafanzeige. Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 03.30 Uhr, gerieten beide Männer in Streit der schließlich mit gegenseitigen Bedrohungen und Schlägen auch unter Verwendung einer zerbrochenen Bierflasche endete. Zunächst wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen mitgeteilt, weshalb gleich mehrere Streifen in die Brucktorstraße ausrückten. Bei der Auseinandersetzung zog sich der 28-Jährige leichtere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zu den Gründen der Auseinandersetzung dauern noch an. Gegen beide Männer wird derzeit wegen den gegenseitigen Bedrohungen und wegen gegenseitig begangener Körperverletzung ermittelt.

