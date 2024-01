PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Bei Dacharbeiten Brand verursacht +++ Nach Unfallflucht Autodiebstahl vorgetäuscht +++ Bei Brand in Wohnhaus verletzt +++ Zweifach erwischt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Bei Dacharbeiten Brand verursacht,

Limburg, Salzgasse, Dienstag, 09.01.2024, 18:30 Uhr (wie) Am Dienstagabend ist an einem Haus in Limburg bei Dacharbeiten ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Flachdach eines Wohnhauses in der Salzgasse führte eine Firma Dacharbeiten durch. Hierbei kam es offenbar zu einem Funkenflug zum angrenzenden Gebäude, wodurch ein Holzbalken im Mauerwerk Feuer fing. Ein Zeuge bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr. Diese musste sich Zugang zu dem Gebäude verschaffen und den Holzbalken herausschneiden, um das Feuer komplett löschen zu können. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, die Einsatzkräfte schätzen den Sachschaden auf 1.500 EUR. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

2. Mülleimer geht in Flammen auf,

Limburg, Im Schlenkert, Dienstag, 09.01.2024, 22:55 Uhr

(wie) In Limburg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Mülleimer in Flammen aufgegangen. Ein Passant bemerkte gegen 22:55 Uhr den brennenden Plastikmülleimer in der Straße "Im Schlenkert" und wählte den Notruf. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen. Eine Polizeistreife erreichte die Brandstelle zuerst und löschte den Mülleimer mit einem CO²-Löscher. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 100 EUR. Hinweise für eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich für die Polizei nicht. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

3. Bei Brand in Wohnhaus verletzt,

Waldbrunn-Fussingen, Bergstraße, Mittwoch, 10.01.2024, 05:45 Uhr

(wie) Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Fussingen ist am frühen Mittwochmorgen eine Frau verletzt worden. Anwohner der Bergstraße wurden gegen 05:45 Uhr auf Schreie auf der Straße aufmerksam. Eine ältere Frau rief um Hilfe, da es in ihrem Haus brennen würde. Die Nachbarn kümmerten sich um die Frau und verständigten die Rettungsleitstelle. Der zuerst eintreffende Rettungswagen behandelte die leicht verletzte Frau und konnte Brandgeruch aus dem Haus wahrnehmen. Die Feuerwehr entdeckte in dem verwahrlosten Haus einen Brandherd, löschte die Reste und lüftete die Räumlichkeiten. Vom Rettungsdienst wurde die 66-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung, der Sachschaden konnte noch nicht näher beziffert werden, wird aber als gering eingeschätzt.

4. Zweifach erwischt,

Elz, Limburger Straße, Mittwoch, 03.01.2024, 16:10 Uhr

(wie) In der letzten Woche ist ein Rollerfahrer zweimal ohne Führerschein auf seinem unversicherten Zweirad erwischt worden. Ein Polizeibeamter beobachtete von einer Tankstelle aus, wie gegen 16:10 Uhr ein Motorroller ohne Frontlicht auf das Tankstellengelände fuhr. Dort bemerkte der Beamte, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2012 stammte und mit der aktuellen erforderlichen Farbe übermalt worden war. Zudem hatte der Fahrer keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad. Nach Identitätsfeststellung des 16-jährigen Fahrers wies der Polizist diesen an, den Motorroller nun nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr zu nutzen. Die Anweisung schien nicht lange gewirkt zu haben, da der Roller dem Beamten kurz darauf wieder vom 16-Jährigen gefahren in der Freiherr-vom-Stein-Straße auffiel. Daher wird sich der Fahrer nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz in zwei Fällen verantworten müssen. Wobei der zweite Fall nach Ignoranz der polizeilichen Aufklärung und Anweisung sicher schwerer wiegen wird. Das genutzte Versicherungskennzeichen wurde sichergestellt.

5. Nach Unfallflucht Autodiebstahl vorgetäuscht, Weilmünster-Lützendorf, Verlängerung Bahnhofweg, Donnerstag, 04.01.2024 bis Mittwoch, 10.01.2024

(wie) Nach einer Unfallflucht mir vier Verletzten bei Lützendorf am vergangenen Donnerstagabend hat ein Mann aus Weilmünster seinen Pkw als gestohlen gemeldet, um seiner Strafverfolgung zu entkommen, gegen ihn wird nun ermittelt. Der 20-Jährige hatte mit vier Jugendlichen Alkohol konsumiert und war gegen 22:50 Uhr betrunken mit einem schwarzen Ford Focus über die Verlängerung des Bahnhofsweges von Ernsthausen in Richtung Lützendorf gefahren. Hierbei verlor er in einer Rechtkurve die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr einen Wiesenhang hinab und prallte gegen eine Böschung des Weiltalradweges. Bei der Kollision wurden die vier Jugendlichen leicht verletzt. Anschließend floh der 20-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle und kümmerte sich weder um die Verletzten noch um den entstandenen Schaden in Höhe von knapp 10.000 EUR. Am Freitagvormittag zeigte der Mann fälschlicherweise bei der Polizei in Weilburg an, dass der Ford gestohlen worden sei. So wollte er seine Schuld an dem Unfall verschleiern. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw nicht gestohlen worden war und der 20-Jährige nicht nur der Verursacher des Unfalls mit den vier Verletzten, sondern nun auch Beschuldigter in einem weiteren Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat ist. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell