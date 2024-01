PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Lagerhalle +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Radfahrer bei Unfall verletzt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Lagerhalle,

Beselich-Obertiefenbach, Zu den Birken, Sonntag, 07.01.2024, 17:40 Uhr bis Montag, 08.01.2024, 07:30 Uhr (wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Obertiefenbach in eine Lagerhalle eingebrochen worden. Unbekannte Täter begaben sich im Schutze der Dunkelheit auf ein Firmengelände in der Gottlieb-Daimler-Straße und brachen dort gewaltsam das Schiebetor einer Lagerhalle auf. Aus dem Lager wurden anschließend circa 40 Altbatterien entwendet. Danach verschwanden die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute. Einem Zeugen war am Abend ein dunkelblauer Mercedes-Sprinter an dem Firmengelände aufgefallen. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf knapp 850 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Baucontainer aufgebrochen,

Hadamar, Pfortenstraße, Sonntag, 24.12.2023 bis Montag, 08.01.2024

(wie) In den letzten Wochen sind Unbekannte in einen Baucontainer bei Niederhadamar eingedrungen. Die Täter kamen zwischen Weihnachten und dem vergangenen Montag über einen Waldweg in der Verlängerung der Pfortenstraße zu dem als Lager- und Aufenthaltsraum genutzten Baucontainer. Gewaltsam brachen die Unbekannten die Zugangstür auf und gelangten so in das Innere. Aus dem Container entwendeten die Täter zwei Verbandskästen und verschwanden anschließend mit ihrer Beute. Der Sachschaden und der Wert der Beute werden auf insgesamt 500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Radfahrer bei Unfall verletzt,

Bad Camberg, Lahnstraße/ Limburger Straße, Dienstag, 09.01.2024, 06:15 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen ist in Bad Camberg ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 38-Jähriger befuhr mit einem Audi die Limburger Straße (B 8) und wollte an einer Ampel nach rechts in die Lahnstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen Radfahrer, der vom Gehweg aus die Straße überqueren wollte. Der Autofahrer erfasste den 55-jährigen Radfahrer, welcher daraufhin zu Boden stürzte. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus brachte. Der Audi musste abgeschleppt werden, das Fahrrad übergab die Polizei an einen Angehörigen des Verletzten. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 3.800 EUR.

