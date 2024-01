POL-LM: +++ Randalierer festgenommen - Drogen gefunden +++ Mann im fremden Garten erwischt und festgenommen +++ Verletzter bei Schlägerei +++ Betrunken gegen Mauer gefahren +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Randalierer festgenommen - Drogen gefunden, Weinbach-Gräveneck, Zu den Birken, Freitag, 05.01.2024, 23:15 Uhr (wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei in Gräveneck einen Randalierer festgenommen und dabei Drogen gefunden. Anwohner riefen gegen 23:15 Uhr eine Streife in ein Wohnhaus in der Straße "Zu den Birken", da dort ein Mann in seiner Wohnung randaliert und andere Bewohner belästigt hatte. Die Beamten trafen im Haus auf den sichtlich verwirrten 27-Jährigen, der sich Zettel an die Stirn geklebt und im Gebäude verteilt hatte. Ein normales Gespräch war mit ihm nicht möglich. Da sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er festgenommen. Hierbei entdeckten die Beamten eine Dose mit einer Mehrzahl von einzeln verpackten Drogenportionen. Diese stellten sie sicher und brachten den 27-Jährigen in eine Fachklinik, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des möglichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

2. Mann in fremden Gärten erwischt und festgenommen, Hadamar, Hammerweg, Samstag, 06.01.2024, 09:35 Uhr

(wie) Am Samstag ist ein Mann in Hadamar durch mehrere Gärten gezogen und festgenommen worden. Mehrere Anwohner des Hammerwegs verständigten am Samstagvormittag die Polizei, da ein Unbekannter in den Gärten der Grundstücke unterwegs war und auch auf Terrassen an den Häusern auftauchte. Offenbar machte der Eindringling einen verwirrten Eindruck, war bereits gestürzt und hatte eine Messertasche verloren. Die Beamten trafen den 34-Jährigen in einem der Gärten an und nahmen ihn fest. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde, weshalb ihn die Streife in eine Justizvollzugsanstalt brachte.

3. Automat aufgebrochen,

Brechen, Limburger Straße, Freitag, 05.01.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 06.01.2024, 13:00 Uhr

(wie) In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag ist in Brechen ein Staubsaugerautomat aufgebrochen worden. In einem unbeobachteten Moment näherte sich ein Unbekannter dem Gelände einer Tankstelle in der Limburger Straße in Niederbrechen. Dort wurde dann ein Staubsaugerautomat aufgehebelt und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Wert der Beute und Sachschaden werden auf 500 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Verletzter bei Schlägerei,

Limburg, Blumenröder Straße, Sonntag, 07.01.2024, 15:00 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag ist in Limburg ein Mann bei einer Schlägerei auf der Straße verletzt worden. Kurz nach 15:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, da sich in der Blumenröder Straße mehrere Personen schlagen würden. Die Streifen trafen mehrere Männer an, die offenbar zuvor in die handfeste Auseinandersetzung verwickelt gewesen waren. Um einen Verletzten kümmerte sich die Besatzung eines Rettungswagens. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zwischen den Insassen zweier Pkw zu einem Streit, bei dem beide Parteien aus den Fahrzeugen steigen und sich schließlich eine Schlägerei lieferten. Hierbei soll ein 24-Jähriger von einem 31-Jährigen geschlagen und dann auf dem Boden liegend ins Gesicht getreten worden sein. Die Polizei stellte die Identitäten der Beteiligten fest und befragte Zeugen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Betrunken gegen Mauer gefahren,

Hadamar-Oberzeuzheim, Grabenstraße, Sonntag, 07.01.2024, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein betrunkener Autofahrer in Oberzeuzheim von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Der 20-Jährige war mit einem BMW auf der Sudentenstraße unterwegs und bog von dort in die Grabenstraße ab. Hierbei schätzte er offenbar seine Geschwindigkeit falsch ein und kam von der Straße ab. Dadurch prallte das Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer und wurde stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten der Alkoholgeruch des Fahrers auf und ließen diesen einen Atemalkoholtest durchführen. Der Test zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an, weshalb der 20-Jährige für eine Blutentnahme mit zur Dienstelle genommen und dessen Führerschein sichergestellt wurde. Der BMW musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden an Pkw und der Mauer schätzt die Polizei auf 10.500 EUR.

