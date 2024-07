Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Engener Straße/Unterdorfstraße (07.07.2024)

Tengen (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf der Kreuzung Engener Straße/Unterdorfstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist. Ein 59-jähriger Audifahrer war auf der Unterdorfstraße in Richtung Engener Straße unterwegs. An der Kreuzung bog er nach links in die Wannenstraße ab und stieß dabei mit einer 59-jährigen Golffahrerin zusammen, die auf der Engener Straße in Richtung Wannenstraße unterwegs war. Den Schaden an den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, schätzte die Polizei auf je rund 5.000 Euro.

