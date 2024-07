Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Bremse mit Gas verwechselt - rund 20.000 Euro Schaden (05.07.2024)

Singen (ots)

Rund 20.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Maggistraße gebaut hat. Eine 37-jährige Seat Cupra-Fahrerin wollte vorwärts einparken, wobei sie Bremse und Gas verwechselte und in der Folge erst über eine Böschung fuhr und anschließend gegen einen Strommast prallte. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte die unter Schock stehende Frau vor Ort. Um den nicht mehr fahrbereiten Seat kümmerte sich ein Abschleppdienst.

