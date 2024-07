Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung der K6177 auf die B14 - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (07.07.2024)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Einmündung der Kreisstraße 6177 auf die Bundesstraße 14 ereignet hat. Eine 55-Jährige bog mit einem BMW von der K6177 von Mahlspüren kommend nach links auf die B14 ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 29-Jährigen, die von Stockach in Richtung Windegg fuhr. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

