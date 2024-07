Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 100 Tage Haft

Hellendorf/ Petrovice (ots)

Kurz nach dem Mittag wurde am 22. Juli 2024 ein 46- jähriger Bulgare am Grenzübergang Hellendorf/ Petrovice zur Einreise vorstellig und einer Fahndungsüberprüfung unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Wiesbaden einen Haftbefehl gegen den Bulgaren ausgestellt hat. Wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" wurde er im Oktober 2022 zu einer Haftstrafe von 100 Tagen oder einer Geldstrafe von insgesamt 4119,50 Euro verurteilt. Die Geldstrafe konnte nicht aufgebracht werden, so dass er in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell