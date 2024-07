BPOLI BHL: Haft durch Zahlung umgangen

Breitenau (ots) - Das richtige Gespür hatten Einsatzkräfte auf der A17 am Grenzübergang Breitenau. Am 16. Juli 2024 gegen 11:30 Uhr wurde bei zwei Reisenden aus der Tschechischen Republik Fahndungsnotierungen festgestellt. Beide waren Insassen und Sitznachbarn eines Reisebusses. Die 31-jährige Frau und der 37-jährige Mann wurden von den tschechischen Justizbehörden per Auslieferungshaftbefehl aufgrund Wirtschaftskriminalität und Eigentumsdelikten gesucht. Nach ...

