Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Gesucht und Gefunden

Breitenau (ots)

Das richtige Gespür hatten Einsatzkräfte auf der A17 am Grenzübergang Breitenau. Am 16. Juli 2024 gegen 11:30 Uhr wurde bei zwei Reisenden aus der Tschechischen Republik Fahndungsnotierungen festgestellt. Beide waren Insassen und Sitznachbarn eines Reisebusses. Die 31-jährige Frau und der 37-jährige Mann wurden von den tschechischen Justizbehörden per Auslieferungshaftbefehl aufgrund Wirtschaftskriminalität und Eigentumsdelikten gesucht. Nach Haftrichtervorführung beim Amtsgericht Pirna, wurden beide in die Justizvollzugsanstalt verbracht und warten auf die Auslieferung nach Tschechien.

