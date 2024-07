Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dresden und der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel - Vietnamesische Schleuser in Untersuchungshaft

Hellendorf (ots)

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel ermitteln gegen zwei Beschuldigte wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern. Diese sind vietnamesische Staatsangehörige im Alter von 38 und 49 Jahren. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 2. Juli 2024 insgesamt drei vietnamesische Staatsangehörige in das Bundesgebiet verbracht zu haben. Am 2. Juli 2024, in den späten Nachmittagsstunden, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Hellendorf die Insassen eines PKW Mitsubishi Outlander mit ungarischer Zulassung. Dieses Fahrzeug war kurz zuvor von der Tschechischen Republik nach Deutschland eingereist. Der 38- jährige Fahrer sowie seine 49- jährige Beifahrerin konnten sich legitimieren. Zudem befanden sich im Fond des Outlander drei weitere Personen aus Vietnam. Diese wiesen sich ebenfalls mit ihren gültigen nationalen Reisepässen aus. Die polizeilichen Ermittlungen erfolgten in Berggießhübel bei der Bundespolizei. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges sowie des Reisegepäckes der Insassen stellten die Bundespolizeibeamten verschiedene Beweismittel fest, die den Verdacht des Einschleusen der drei vietnamesischen Insassen erhärten ließen. Die Bundespolizei beendete den unerlaubten Aufenthalt der drei Geschleusten und überstellte die vietnamesischen Staatsangehörigen nach Tschechien. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Pirna am Folgetag Haftbefehle gegen beide Beschuldigte erlassen. Sie befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Das Tatfahrzeug wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Bundespolizei, auch zu möglichen weiteren Hintermännern der Tat dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

