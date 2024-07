Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fünf auf einen Streich

Breitenau (ots)

Am 3. Juli 2024 um 03:10 Uhr wurde ein 44- jähriger kroatischer Staatsangehöriger bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau als Insasse eines Reisebusses kontrolliert. Eine Überprüfung im polizeilichen System, ergab 4 Haftbefehle, 3 davon von der Staatsanwaltschaft Berlin. Dabei handelte es sich um Raub, Bedrohung und Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hier sind noch Restfreiheitsstrafen von 213 Tagen und eine Geldstrafe von insgesamt 2206,00 Euro oder 93 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe offen. Bei der vierten Fahndungsnotierung besteht gegen den Kroaten ein Einreiseverbot für Deutschland, angeordnet durch das Landesamt für Einwanderung in Berlin, welches bis August 2030 befristet ist. Des Weiteren hat ihn die Staatsanwaltschaft Berlin zur Aufenthaltsermittlung/ Vermögensabschöpfung ausgeschrieben. In diesem Fall soll eine Wertersatzeinziehung von 450,00 Euro vollzogen werden. Aufgrund fehlender Barmittel konnte er seinen Haftbefehl von 2206,00 Euro und die Vermögensabschöpfung nicht begleichen. Die nun kommenden knapp 300 Tage wird er in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

