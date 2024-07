Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahndungsreiches Wochenende

Breitenau (ots)

Bei Einreisekontrollen an den Grenzübergängen Breitenau und Hellendorf wurden am zurückliegenden Wochenende zahlreiche Haftbefehle deutscher Justizbehörden vollstreckt. Unter den ausgeschriebenen Personen haben sich einige den Weg in die nächste Justizvollzugsanstalt durch Zahlung der geforderten Geldstrafen erspart. So konnten 10818,50 Euro den Justizkassen zugeführt werden. Alle anderen Personen verbringen jetzt die nächste Zeit in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

