POL-BI: Kühlcontainer auf dem Altstädter Kirchplatz aufgebrochen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter machten sich in der Nacht auf Donnerstag, 20.06.2024 an einem Kühlcontainer einer Außengastronomie zu schaffen und nahmen Nahrungsmittel und Spirituosen an sich.

Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 09:50 Uhr, betraten die Einbrecher die Außengastronomie und überwanden zunächst einen Bauzaun, der den Kühlcontainer schützen sollte. Dann brachen sie dessen Tür auf.

Sie entwendeten mehrere Kisten mit Wein und Likören. Außerdem nahmen sie Kartons mit gekühlten Pommes Frites, Brötchen, Ketchup und Mayonnaise an sich.

Zuletzt zerschnitten sie noch das Starkstromkabel, das die Imbissbude mit Strom versorgte, durch und flüchteten mit dem etwa 50 Meter langen Kabel und den Lebensmitteln in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

