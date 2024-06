POL-BI: Verletzter Schüler nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Schildesche - Als ein Radfahrer am Mittwoch, 19.06.2024, einen anderen an der Schildescher Straße überholen wollte, stießen die Räder aneinander. Bei dem Unfall wurde ein 75-jähriger Bielefelder leicht verletzt und ein abgestellter Pkw an der Beifahrerseite beschädigt. Gegen 21:05 Uhr waren zwei Bielefelder mit ihren Pedelecs auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Schildescher ...

mehr