Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto bei Unfall zwischen zwei Radfahrern beschädigt

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Schildesche - Als ein Radfahrer am Mittwoch, 19.06.2024, einen anderen an der Schildescher Straße überholen wollte, stießen die Räder aneinander. Bei dem Unfall wurde ein 75-jähriger Bielefelder leicht verletzt und ein abgestellter Pkw an der Beifahrerseite beschädigt.

Gegen 21:05 Uhr waren zwei Bielefelder mit ihren Pedelecs auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Schildescher Straße in Richtung der Beckhausstraße unterwegs. Kurz nachdem sie die gegenüberliegende Einmündung der Johanneswerkstraße passiert hatten, beabsichtigte ein 52-Jähriger mit seinem Pedelec den 75-Jährigen zu überholen. Dazu betätigte er seine elektronische Klingel und wollte links an dem anderen Radfahrer vorbeifahren.

Nach Aussage des jüngeren Fahrers habe der Ältere einen Schlenker in seine Richtung gemacht, wodurch sich die beiden Räder berührt hätten. Durch den leichten Anstoß stürzten beide Radfahrer. Der 52-Jährige stieß dabei gegen einen geparkten Skoda Scala. Er blieb unverletzt, während der 75-Jährige leicht verletzt wurde. Im Anschluss an die Unfallaufnahme ging der gestürzte Senior in die nahegelegene Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses. Er hatte den anderen Radfahrer erst bemerkt, als sie auf gleicher Höhe waren.

Den Sachschaden an den beide Rädern schätzten Streifenbeamte auf 100 Euro. Die Beschädigungen an dem Pkw sollen etwa 2.000 Euro betragen.

