POL-BI: Anhängerservice in Sennstadt bestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Baumheide - In einem Mehrfamilienhaus an der Donauschwabenstraße traf eine junge Bielefelderin am Donnerstag, 20.06.2024, einen fremden Mann in der Küche, der neben dem Portemonnaie eines Familienmitglieds stand. Bis auf einen geringen Centbetrag, war die zuvor mit Geldscheinen gefüllte Geldbörse leer. Beim Treffen mit der 17-jährigen Hausbewohnerin blieb der fremde Mann gegen 01:15 ...

mehr