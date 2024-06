Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb trägt bereits gestohlene Jacke

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - In einem Mehrfamilienhaus an der Donauschwabenstraße traf eine junge Bielefelderin am Donnerstag, 20.06.2024, einen fremden Mann in der Küche, der neben dem Portemonnaie eines Familienmitglieds stand. Bis auf einen geringen Centbetrag, war die zuvor mit Geldscheinen gefüllte Geldbörse leer.

Beim Treffen mit der 17-jährigen Hausbewohnerin blieb der fremde Mann gegen 01:15 Uhr sehr ruhig und fragte nach Wasser. Weil der 21-jährige Bruder auf die Stimmen in der Küche aufmerksam wurde, begab er sich auch in den Raum.

Als der ungebetene Gast daraufhin das Haus verlassen wollte, wurde er von dem 21-Jährigen daran gehindert, da der Unbekannte die Jacke seiner Schwester trug. Zwischenzeitlich bemerkte diese, dass Geld aus dem Portemonnaie in der Küche fehlte.

Die beiden Anwohner informierten die Polizei und warteten mit dem betrunkenen Dieb auf einen Streifenwagen. Der 37-Jährige aus Einbeck gab an, die Haustür habe offen gestanden. Die Hausbewohner waren sich sicher, die Tür geschlossen, aber nicht verschlossen zu haben. Bei dem Dieb fanden die Beamten neben dem gestohlenen Geld auch Schmuck der 17-Jährigen. Der 37-Jährige musste die erbeuteten Sachen aushändigen und wurde wegen des Diebstahls angezeigt.

