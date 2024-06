POL-BI: Taschendieb mit Anrempeltrick erfolgreich

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 13.06.2024, erlangte ein unbekannter Täter Zugang zu einem Gebäude am Philipp-Reis-Platz. Er brach in ein dortiges Lokal ein und entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen brach der Unbekannte zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch, den 12.06.2024, und 08:00 Uhr am 13.06.2024, in ein Lokal ein, welches sich in einem Hochhaus befindet. Der unbekannte Täter entwendete ...

mehr