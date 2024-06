POL-BI: Probefahrt mit Baby

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Zwischen Sonntagabend, 16.06.2024, und Montagabend, 17.06.2024, brach ein bisher unbekannter Täter in ein Gartenhaus an der Eckendorfer Straße ein und stahl Werkzeug und ein Elektronikgerät. Als der 53-jährige Besitzer seine Gartenlaube am Sonntag, 19:30 Uhr, verschloss, war noch alles in Ordnung. Am nächsten Tag, gegen 18.00 Uhr, musste der Bielefelder feststellen, dass in ...

mehr