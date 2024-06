Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Kleingartenanlage

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Zwischen Sonntagabend, 16.06.2024, und Montagabend, 17.06.2024, brach ein bisher unbekannter Täter in ein Gartenhaus an der Eckendorfer Straße ein und stahl Werkzeug und ein Elektronikgerät.

Als der 53-jährige Besitzer seine Gartenlaube am Sonntag, 19:30 Uhr, verschloss, war noch alles in Ordnung. Am nächsten Tag, gegen 18.00 Uhr, musste der Bielefelder feststellen, dass in sein Gartenhaus eingebrochen wurde. Es fehlten zwei Handkreissägen der Marken Bosch und Kress sowie eine Lautsprecherbox von Harman/Kardon.

Anschließend flüchtete der Einbrecher mit seiner Beute aus der Kleingartenanlage in der Nähe der Straße Am Stadtholz.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell