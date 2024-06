Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflüchtiger hinterlässt am Unfallort seine Papiere

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Heepen- Ein PKW-Fahrer übergab am Samstag, 15.06.2024, nach einem Unfall der Unfallbeteiligten seine Papiere und flüchtet, um der Polizeikontrolle zu entgehen. Er hatte Alkohol getrunken.

Eine 63-jährige Bielefelderin parkte ihren Fiat Punto, gegen 17:35 Uhr, auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Straße Sommerhufe. Sie bemerkte einen Ford Mondeo, der offensichtlich beabsichtigte, den Parkplatz zu verlassen und dabei rückwärts gegen ihren geparkten Punto stieß. Als der Mondeo-Fahrer seine Fahrt fortsetzen wollte, versperrte die Bielefelderin ihm den Weg. Sie sprach ihn an und äußerte, die Polizei zu rufen. Daraufhin erklärte der Ford-Fahrer, dass er einen dringenden Termin habe und danach an die Unfallstelle zurückkommen werde. Er händigte der Bielefelderin seine Papiere aus, fuhr davon und kam nicht zurück.

Die 63-Jährige konnte den hinzugerufenen Polizisten neben den Papieren auch ein Foto des Fords samt Kennzeichen vorzeigen. Die vorliegenden Daten führten zu dem Fahrzeughalter, mit dem die Beamten telefonisch Kontakt aufnahmen und ihn aufforderten, zum Unfallort zurück zu kommen. Wenig später erschien ein 35-jähriger Bielefelder, der von dem Halter beauftragt worden war, zur Unfallstelle zu kommen.

Die Streifenpolizisten fuhren daraufhin zur Halteranschrift an die Straße Hardemasch, um mit dem 36-jährigen Halter Rücksprache zu halten. Sie trafen den Bielefelder an, wobei den Polizisten bei dem Bielefelder deutlicher Alkoholgeruch auffiel. Ein Alkoholvortest verlief positiv.

Ein Arzt entnahm dem 36-Jährigen, aufgrund des Zeitverzugs, auf der Polizeiwache zwei Blutproben. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

