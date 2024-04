LPI-EF: Betrügerischer Anruf

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag trieben unbekannte Täter auf einer Baustelle in Erfurt ihr Unwesen. Am Julius-Leber-Ring hatten die Diebe das im Bau befindliche Gebäude betreten und sich an den Kabelschächten des Hauses zu schaffen gemacht. Insgesamt ließen die Diebe Stromkabel im Wert von 5.000 Euro verschwinden. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zu den Tätern gibt es ...

