Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb verliert Handy

Erfurt (ots)

Mit Dreistigkeit gingen gestern zwei Diebe in Erfurt vor. Im Norden der Stadt hatten sie am Abend in einem Supermarkt den Einkaufswagen vollgemacht. Ohne zu bezahlen passierten sie die Kasse und verstauten ihre Beute in einer Einkaufstüte. Ein Mitarbeiter, welcher das Treiben beobachtet hatte, nahm die Verfolgung des Duos auf. Als er sie stellte, schlug ihm einer der Männer mit dem Ellenbogen ins Gesicht und verletzte ihn leicht. So gelang den Dieben mit ihrer Beute die Flucht. Einer der Täter kehrte aber kurze Zeit später an den Tatort zurück. Der 19-Jährige hatte im Eifer des Gefechts sein Handy verloren und wollte dieses zurückerlangen. Gegen ihn und seinen noch unbekannten Begleiter wird nun u. a. wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell