Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliche Parolen gerufen

Erfurt (ots)

Verfassungsfeindliche Parolen rief ein Unbekannter Donnerstagmorgen gegen 02:00 Uhr in Erfurt. Der Täter befand sich in einer Personengruppe in der Schlüterstraße, als er von einem 31-jährigen Afghanen angesprochen und nach einem Feuerzeug befragt wurde. Nachdem der Geschädigte das Feuerzeug erhielt, rief der Unbekannte zweimal in Richtung des 31-Jährigen eine verbotene Grußformel. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Täter, konnte dieser unerkannt flüchten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. (DS)

