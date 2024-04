LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Sömmerda (ots) - Eine unerfreuliche Entdeckung machte ein 23-jähriger Hausbesitzer am Mittwochvormittag in Sömmerda. Unbekannte hatten an die Fassade seines Wohnhauses Hakenkreuze geschmiert. Darüber hinaus stahlen die Täter auch sein Hausnummernschild. Glücklicherweise konnte der 23-Jährige die Graffitis rückstandslos entfernen, so dass ihm zumindest kein Sachschaden entstand. Allerdings muss er sich ein neues ...

